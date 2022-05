OM – Strasbourg, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Sur ce fin de championnat, Jorge Sampaoli ne peut pas réellement compter sur ses forces vives. Aux absences déjà actées d'Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente et Dimitri Payet s'ajoutent en plus celle de Bamba Dieng (blessé) et William Saliba (suspendu) pour ce match.

Les absents du côté de l'OM : Saliba (suspendu), Balerdi, Payet, de la Fuente, Dieng (blessés), Alvaro (raisons personnelles).

Sans Bamba Dieng (OM) ni Dimitri Liénard (RCSA)

Côté alsacien, Julien Stéphan doit faire un coup au Vélodrome pour préserver au moins sa place en tour de barrage de la Ligue Europa Conférence. Le RCSA compte un absent de marque : son capitaine Dimitri Liénard (suspendu). Les jeunes Diarra et Sahi sont blessés mais Lucas Perrin, Majeed Waris et Nordine Kandil font leur retour dans le groupe.

Les absents du côté de Strasbourg : Liénard (suspendu), Diarra, Sahi (blessés).

OM : Mandanda (cap.) - Rongier, Kamara, Caleta-Car, L.Peres – Guendouzi, Gueye, Gerson – Harit, Ünder – Milik.

Strasbourg : Sels – Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku (cap.), Caci – Sissoko, Bellegarde – Thomasson – Gameiro, Ajorque.

Ce samedi soir (21h, sur Canal+ Décalé et Prime Vidéo), l'OM reçoit Strasbourg au Stade Vélodrome pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

