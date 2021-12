OM : Strasbourg, Mercato, Mandanda, Sampaoli répond à tout

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le RC Strasbourg

"On sait qu'on affronte une équipe de Strasbourg en excellente forme offensivement. Les meilleures solutions de contrer une telle attaque, c'est un marquage strict, ou prendre le contrôle du jeu pour que les joueurs adverses soient le moins possible en contact avec notre but. On a peu de temps pour se préparer. On a un calendrier très chargé. On sait très bien que ce sera très compliqué. Ce sera un match très difficile si on ne fait pas ce qu'il faut, ou qu'on ne choisit pas les bons joueurs."

Le Mercato

"On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l'effectif, identifier les besoins de l'effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu'il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus. Il y a ces débats avec les dirigeants au club."

Le cas Perrin

"Lucas est un joueur dont on pensait qu'il pouvait avoir une évolution importante ici. Il méritait de jouer, c'est pour cela qu'on a décidé avec lui de le laisser partir en prêt. Il est très bien en ce moment. La saison passée, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. On le suit, on l'évalue pour son éventuel retour."

L'Europe

"On planifie nos matchs, en pensant qu'on doit tout gagner, notamment en Coupe de France. C'est pareil pour toutes les compétitions. Il ne faudra pas oublier le championnat, bien sûr. On doit respecter le club, lutter sur tous les tableaux. Il y aura de la fatigue, certes, mais on doit faire en sorte que l'OM soit le mieux représenté possible en Europe."

L'OM moins bien ?

"Les adversaires connaissent notre jeu, mais on sait aussi comment ils le contrent. Mais il faut contrôler la manière dont ils nous font mal. Neutraliser un style de jeu, c'est plus simple que d'avoir une idée."

Dieng

"Il a un potentiel incroyable. Ce type de potentiel, je l'ai vu chez d'autres joueurs, certains sont devenus très bons, d'autres sont tombés dans l'oubli. Avec le football d'aujourd'hui et cette société de rendement, il faut être performant et bien dans sa tête. Il est important qu'il comprenne sa situation, qu'on va tout le temps lui demander des performances. Il doit continuer à faire des pas en avant, à ne pas rester statique dans sa progression."

Mandanda

"Je ne peux pas promettre une compétition à un joueur, ce n'est pas dans ma nature. C'est une promesse que je peux rompre plus tard. J'avais besoin de donner du temps de jeu à Steve, plus que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est difficile d'avoir une concurrence dans le but, mais je ne peux pas faire de promesse. Je choisis toujours celui que je pense être le meilleur à l'instant T."

Propos retranscrits par RMC