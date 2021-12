OM : toutes les affiches des barrages de la Ligue Europa Conférence

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

L’Olympique de Marseille connaîtra ce lundi à 14h son adversaire pour les barrages de la Ligue Europa Conférence (aller le 17 février au Vélodrome, retour le 24). Reversé de la C3, l’OM n’est donc pas tête de série et jouera contre un deuxième de groupe C4 pour rejoindre le Stade Rennais en 8es de finale.

Knockout round play-offs are set ✅



Which will be the most exciting game? 🤗#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/OuVQfsE9cP