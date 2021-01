OM - Supporters : anarchie, joueur frappé, bus caillassé, de terribles informations se succèdent

Au fur et à mesure de ce que l'on apprend, on vous relaie les informations sur notre site. Et elles ne sont pas glorieuses pour certains supporters de l'OM qui, e toute évidence, ne se sont pas contentés d'exprimer leur colère cet après-midi lors de leur manifestation près du centre d'entraînement.

En effet, et l'information est donnée par un journaliste de RTL, certains fans marseillais sont bel et bien entrés dans le centre afin de tout casser. Un joueur olympien aurait même été frappé. Le bus, lui, a été caillassé et même l'entraîneur, André Villas-Boas, n'aurait pas échappé à la colère des supporters. Triste journée.