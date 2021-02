OM : supporters, Eyraud, violences, un ancien prend clairement position

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Jacques-Henri Eyraud aura beau chercher, ils sont rares. Et on parle ici d'éventuels soutiens d'anciens joueurs de l'OM qui, dans leur grande majorité, condamnent la gestion du président olympien. Face aux récents événements, et notamment les tragiques incidents qui ont éclaté au centre d'entraînement il y a quinze jours, tout le monde s'accorde à dire que le fonctionnement du club doit changer.

Y compris avec les supporters, peu considérés ces derniers temps, selon l'ancien attaquant Mamadou Niang. "Sans les supporters, Marseille n'est rien. Le club appartient à la ville, à sa population et à ses supporters. Aujourd'hui, on méprise un peu les supporters. Depuis plusieurs mois ou années, ils ont été très calmes. Je ne cautionne pas ce qui s'est passé à la Commanderie, je ne cautionnerai jamais la violence. Mais ils ont l'impression d'être trahis, qu'on leur ment, d'être méprisés et pris pour des cons donc à un moment donné, ça a pété de la mauvaise manière. J'espère que ça va s'apaiser. S'il y avait eu Pape Diouf, tout ça ne serait jamais arrivé."