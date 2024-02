OM : surprenante révélation sur le contrat de Gattuso

Zapping But! Football Club

L'OM se déplace ce dimanche sur le terrain de Brest et les regards sont centrés sur Gennaro Gattuso. Le technicien italien peine à tirer son équipe vers le haut et son avenir semble de plus en plus fou. Un avenir qui, selon les dires de Julien Benneteau, l'ancien tennsiman, ce dimanche dans les Grandes Gueules, sur RMC, pourrait bien reposer sur une clause de son contrat...

Le Top 4 ou il s'en va ?

"Il y a une clause dans son contrat qui stipule que s'il ne finit pas dans les quatre premiers, Gattuso s'en va, a en effet glissé Benneteau. Et c'est ce qu'il va se passer. Si j'étais Longoria, je préparerais déjà la saison prochaine. Là, il n'y a pas d'identité de jeu." Un avis bien tranché.

🗣💬 @julienbenneteau : "Il a une clause dans son contrat qui stipule que s'il ne finit pas dans les quatre premiers, Gattuso s'en va. Et c'est ce qu'il va se passer. Si j'étais Longoria, je préparerais déjà la saison prochaine. Là, il n'y a pas d'identité de jeu." pic.twitter.com/VGHzRcnIIb — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) February 18, 2024

Podcast Men's Up Life