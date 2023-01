OM : Tavares risque gros après son coup de sang à Montpellier

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La victoire de l’OM hier à Montpellier (2-1) a été ternie par le coup de sang de Nuno Tavares. À la Mosson, le piston portugais avait tout pour être le grand bonhomme de la soirée, mais il a craqué de manière inexplicable en donnant un coup de pied aussi grossier qu'inutile à Arnaud Souquet.

Tavares suspendu deux matches ?

D'abord sanctionné de deux cartons jaunes, Tavares a finalement reçu un rouge direct de la part de Ruddy Buquet suite à l'intervention de la VAR. Selon L’Équipe, la sanction sera donc forcément plus sévère, avec la possibilité de prendre deux matches ferme plutôt qu'un seul. Il sera de toute façon out samedi face à Hyères en Coupe de France et sans aucun doute aussi face à Troyes.

