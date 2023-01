OM : tenus en échec par Monaco, les Olympiens laissent passer l'occasion d'être 2es

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

C'est une furieuse bataille que se sont livrés l'OM et Monaco ce soir au Vélodrome. Chaque équipe a eu sa mi-temps, l'ASM dominant largement les débats en première période, ouvrant le score suite à un c.s.c. de Veretout (17e) et se procurant de nombreuses occasions de doubler ou tripler la mise. Après la pause, Igor Tudor a procédé à quelques changements (Balerdi à la place de Guendouzi, Tavares passant à droite, Malinovskyi à gauche), l'OM a égalisé d'entrée (Sanchez, 47e) et a touché la barre. Au final, ce nul empêche les Phocéens de passer devant Lens, tenu en échec plutôt dans la journée à Troyes (1-1).

Il faudra rectifier le tir avant Paris

Ce match aura surtout révélé que les Marseillais, sur un nuage depuis huit matches, n'étaient pas intouchables, loin de là. Rennes les avait déjà mis en difficulté vendredi dernier en Coupe de France, Monaco aura étalé leurs faiblesses au grand jour. En première période, les joueurs de la Principauté les ont surclassés à tous les niveaux, notamment tactiquement et physiquement. Quand ils sont égalés ou dépassés dans l'intensité, les hommes de Tudor sont de suite moins tranchants. Pendant les 45 premières minutes, ils n'ont jamais été dangereux.

La bonne nouvelle, c'est qu'Igor Tudor n'est pas un entraîneur passif. Mais ça, on le savait. Il n'a pas hésité à sortir un Guendouzi transparent à la mi-temps et à changer des hommes de place. Avec un effet immédiat. Reste qu'en prévision des chocs de février (Nice, Paris deux fois...), l'entraîneur croate serait bien inspiré de trouver des plans B dès la première période. Car subir une telle domination et concéder autant d'occasions à la MSN parisienne se payerait beaucoup plus cher que ce soir...

Les deux équipes se quittent dos à dos 🤷 Tous les temps forts de la rencontre 👉 https://t.co/Bgc2XQ48jD#OMASM pic.twitter.com/GWl6aYsr8T — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 28, 2023

Pour résumer Au terme d'un match aux deux visages, l'OM, largement dominé en première période et plus convaincant après la pause, a perdu deux points face à Monaco (1-1). C'est la fin de sa série de huit victoires et une chance de gaspiller de passer devant Lens pour la 2e place.

Raphaël Nouet

Rédacteur