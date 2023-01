OM : Thauvin et les Tigres, c’est terminé ! (officiel)

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

La belle histoire aura donc tourné au vinaigre ! Les Tigres UANL viennent d’annoncer le départ de Florian Thauvin qui avait quitté l’OM en 2021 pour rejoindre le club mexicain et imiter un certain André-Pierre Gignac. Gêné par des blessures et une adaptation difficile, l’international français ne s’est jamais réellement imposé à Monterrey.

« Le Club Tigres informe que la décision a été prise de mettre fin à la relation de travail avec le joueur, Florian Thauvin. Nous le remercions pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l'année et demie qu'il a passée avec nous et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets. », a expliqué le club mexicain dans un communiqué.

Pourquoi un départ aussi rapide ?

Outre les performances décevantes de l’ancien marseillais, c’est le recrutement de l’attaquant argentin Nico Ibáñez qui a déclenché le départ du Champion du Monde français. En effet, les Tigres avaient trop de joueurs étrangers (10 en tout). Il devait donc se séparer d’un joueur non-mexicain pour enregistrer la nouvelle recrue. Chez les Tigres, Florian Thauvin aura marqué 8 buts en 38 rencontres dans le championnat mexicain, les supporteurs des Tigres garderont du Français son magnifique but lors d’un derby contre les Rayados de Monterrey... L'ancien joueur de l'OM va-t-il se relancer en France ? Affaire à suivre...