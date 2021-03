OM : Thauvin parle Mercato, Sampaoli sans retenue, le point-presse comme si vous y étiez

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est tout d'abord Florian Thauvin qui a pris la parole. Et notamment pour évoquer son avenir, lui qui, comme vous le savez, est en fin de contrat à l'OM au mois de juin. Propos retranscrits par le compte twitter du Phocéen.

"Je n'ai aucune idée de mon avenir, mais moi et mon entourage avons une très bonne relation avec Pablo (Longoria) et on verra ce qui se passera. Pablo Longoria et mon entourage ont discuté en décembre. On n'est pas tombés d'accord, mais les discussions ne sont pas fermées. Je savais que ça allait être compliqué pour moi avec la blessure. Un joueur en fin de contrat se pose aussi beaucoup de questions. Je veux donner le maximum jusqu'au bout et on verra, à partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas."

Place, ensuite, au technicien argentin qui, avant la venue du Stade Brestois avait beaucoup de choses à dire.

Le match contre Brest

"Le principal, c'est le jeu. La défense c'est davantage avec le ballon que sans le ballon. Le jeu, c'est l'adversaire qui le décide, si Brest domine, il faut être prêt à défendre. Je dois inculquer plus d'options offensives que l'adversaire. Mais La première chose que nous faisons c'est d'essayer de redorer le blason du club, il y a de la frustration dans le groupe. On ne pense pas encore à la saison prochaine. Le poids sur les épaules des joueurs fait que l'objectif est de jouer libre. Les infrastructures sont intéressantes, les conditions sont idéales pour travailler. La ville, le club et nous devons faire changer les choses pour retrouver de l'unité, un projet collectif sans fracture. Les gens ici sont compétents."

Thauvin

"Je considère Thauvin comme un grand joueur, il faut qu'il retrouve tout son niveau, il représente bien le club, on sait ce qu'il vaut et j'aimerais pouvoir compter sur lui car il est déterminant."

L'état du groupe

"On ne sait pas quand on pourra les récupérer, Amavi c'est musculaire et Rongier une douleur chronique. Les autres sont disponibles pour demain contre Brest."

L'usage de la vidéo

"La vidéo permet de se projeter visuellement. Ca permet de montrer pourquoi on va faire telle ou telle chose. Ca aide à développer la culture de jeu et qui relève de l'explication et de la compréhension. Brest est une équipe qui centre beaucoup et fait ainsi la liaison entre ses excentrés et ses avant-centres. Ils sont dangereux à ce niveau-là. Jouer à trois ou cinq, contre Rennes on a du contrer les latéraux. Le système dépend de ça."

Boubacar Kamara

"Je crois qu'il peut jouer dans plusieurs secteurs, ça donne plus d'options. Les joueurs limités dans les options, c'est plus compliqué pour des entraîneurs qui cherchent à donner des nuances aux systèmes de jeu."