OM : Thierry Henry déclare sa flamme à un Marseillais !

Entre ancien d’Arsenal, on se comprend ! Arrivé cet été à l’OM, Alexis Sanchez a conquis toute la cité phocéenne. Performant et buteur, le génie chilien est validé par tout le championnat français et même les légendes s’y mettent. Sur l’antenne de Prime Vidéo, Thierry Henry a exprimé son admiration sur la saison qu’est en train de réaliser l’ancien du FC Barcelone.

« Franchement je l'ai vu Arsenal, en étant supporteur des Gunners bien sûr, ça tout le monde le sait. Ce mec, il me faisait rêver, il m'a fait rêver ! J'ai toujours aimé son envie, son pressing. La qualité ? on sait qu'il en a ! Mais quand je l'ai vu à l'Inter, je me suis dit, il commence à accuser le coup un petit peu quand même ! », a d’abord expliqué le Champion du monde 1998.

« Et là à Marseille ? Franchement, je sais que l'équipe va vers l'avant que c'est un peu plus facile quand tout le monde est proche à 5 mètres pour aller presser. Mais vraiment ce qu’il fait là ? Jouer tout seul devant, courir, parler aux mecs… J'ai eu la chance de le voir les lendemains de match aux entraînements, le gars va sur le tapis pour taper des sprints. Mais ça ce sont les exemples à suivre. Il a quasiment tout gagné, et là tu le vois se comporter comme ça ? C'est un des exemples que tu es obligé de suivre. C’est pourquoi il est très important pour cette équipe. », a confié l’ancien international français.