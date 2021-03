OM : titres, notes, moqueries, La Provence descend les joueurs marseillais

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

C'était à prévoir. Quelques heures, seulement, après le naufrage de l'OM en 16es de finale de la Coupe de France, et son élimination face à une formation de National 2, Cane-en-Roussillon, les joueurs olympiens ont pris cher dans la presse régionale. A commencer par le quotidien marseillais, La Provence, qui y est allé gaiement.

Au-delà au titre qui barre la Une du quotidien régional, Ridicules, on peut lire dans les pages intérieures le titre suivant : Cramés en Roussillon. "Un OM, qui récitait une Marseillaise à sa manière : "Allons enfants de l'apathie..." Quelle farce ! Heureusement qu'une inspiration de Payet, un joli débordement et un centre précis de Valère Germain, l'un des rares à être sérieux, avec Bouba Kamara et Alvaro, trouvait Arek Milik, lui aussi plutôt volontaire, mais sans munition, qui en profita donc pour égaliser de la tête"

.Et que dire des notes données par La Provence à certains joueurs de Nasser Larguet. Ainsi, en défense, Caleta-Car, Lirola et Nagatomo ont tous écopé de la note de 1 sur 10. Idem pour Gueye et Ntcham qui, de toute évidence, n'ont pas marqué des points auprès du futur entraîneur, Jorge Sampaoli, attendu sur le banc de touche en milieu de semaine face au Stade Rennais.

Bref, et comme le résume crument, Boubacar Camara, "on a fait de la merde et il va falloir payer."