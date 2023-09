OM - Toulouse : Marcelino répond à la colère du Vélodrome et sort la boîte à excuses

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Tenu en échec ce dimanche sur sa pelouse par Toulouse (0-0), l'Olympique de Marseille a perdu deux nouveaux points et ne s'est pas rassuré une semaine avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Copieusement sifflé par leur public au coup de sifflet, les Marseillais sont ensuite allés s'expliquer avec les Ultras des deux virages.

"Je ne crois pas que le public se soit ennuyé"

Au micro d'Amazon Prime Vidéo. l'entraîneur marseillais, Marcelino, a répondu à la colère des Ultras. "Je ne crois pas que le public se soit ennuyé ce soir. Le match a été intense, j'ai la sensation que l'équipe s'est améliorée par rapport aux derniers matchs. Aujourd'hui, il nous a manqué la précision dans les 30 derniers mètres, nos attaquants n'ont pas eu de chance. La pelouse était en très mauvais état, c'était très difficile de jouer. Je pense qu'on a toujours essayé de gagner, du début à la fin. Je n’ai rien à reprocher sur les efforts que mes joueurs ont fait ce soir. Je n’ai rien à leur reprocher sur leur attitude, ils ont fait le maximum. On n’a pas été efficaces dans le dernier match. On n’a pas pu gagner ce match malheureusement. On a des difficultés à marquer en ce moment. Il faut aussi dire que Toulouse a bien défendu, on doit continuer à travailler", a confié le technicien espagnol, trouvant donc pléthore d'excuses à lui et ses joueurs.

