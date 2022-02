OM : trois joueurs virés du centre de formation !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

C'est RMC qui l'assure depuis quelques minutes sur son site internet : trois jeunes joueurs du centre de formation de l'OM ont été virés, dont un Olympien sous contrat professionnel.

Selon le média, que l'on reprend, "tous avaient été mis à pied au mois de janvier. Ils sont mêlés à une histoire complexe de petite fraude à la sécurité sociale et à la mutuelle. A cause d’un contact peu recommandable, et sûrement beaucoup de naïveté, leur mutuelle, affiliée au club, aurait été utilisée pour de faux soins qui devaient donner lieu à un remboursement. La mutuelle s’est rendue compte d’une anomalie et a alerté le club."