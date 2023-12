OM : trois nouveaux joueurs convoqués à la CAN, Gattuso s’arrache les cheveux

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La CAN 2024 bouleverse la saison de tous les clubs européens, y compris l’Olympique de Marseille. Et trois nouveaux joueurs de l’effectif marseillais ont été convoqués par leur sélection pour disputer la compétition. Il s'agit de Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye avec le Sénégal.

Une information qui a de quoi mettre les nerfs à Gennaro Gattuso, qui sera amputé au total de huit joueurs durant la CAN 2024 : Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Régis Mughe, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

