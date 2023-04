OM - Troyes : les Marseillais ont fait le boulot, Vitinha aussi

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Du bon boulot. L'essentiel est donc fait pour l'OM. S'imposer contre une faible équipe de Troyes (3-0), prendre les trois points et surtout passer devant le RC Lens au classement de la Ligue 1 en récupérant la seconde place derrière le PSG, synonyme, comme vous le savez, de Ligue des Champions.

Cette rencontre aura aussi été synonyme de grand première pour l'attaquant portugais, Vitinha. Qui dès la 3e minute ouvrait le score et son compteur personnel. En pivot dans la surface de réparation, il se retournait, éliminait Salmier et frappait du pied droit sous la barre transversale (1-0, 3e). Ce même Vitinha aurait certes pu doubler la mise à la 7e, frappe détournée par Gallon, et surtout à la 13e minute, en loupant le cadre à bout portant sur un centre parfait de Kolasinac. C'est finalement Under qui, à la 40e minute et idéalement servi par Valentin Rongier, doublait la mise. D'une frappe du pied gauche, le Turc trompait gallon sur sa droite.

Au retour des vestiaires, Vitinha s'offrait un doublé à la 64e minute. Sur corner, Kolasinac voyait sa tête croisée heurter le poteau et l'attaquant portugais, à bout portant, marquait du pied droit dans le but vide. En dépit de plusieurs situations favorables, et d'un but troyen inscrit dans les arrêts de jeu (Baldé, 91e) les Marseillais se contentaient du score et pouvaient, dès ce soir, et se projeter sur le prochain rendez-vous, un déplacement à Lyon le week-end prochain.