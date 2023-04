OM - Troyes : Pierre Ménès émet un gros bémol après la victoire marseillaise

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM a repassé la marche avant. Après deux matches nuls préoccupants dans la course à la deuxième place, le club phocéen a renoué avec la victoire en disposant de l’ESTAC hier au Vélodrome (3-1). Si Vitinha s’est illustré en ouvrant enfin son compteur en Ligue 1, Daniel Riolo a tenu à saluer Issa Kaboré (21 ans), brillant au poste de piston droit. « Il était temps que Kaboré aie sa chance, a-t-il affirmé hier soir sur la radio sportive. Clauss tout le monde voyait qu'il était en perte de vitesse, je trouve qu’il fait des bons matchs de l'autre côté. Le choix des 5 de derrière m'a plu. »

Ménès déplore l'heure de programmation

De son côté, Pierre Ménès s’est désespéré de la programmation du match. « Que ce match fasse le prime time d’Amazon, je veux bien parce que c’est Marseille et que ça fait de l’audience. Mais quel intérêt de s’appuyer sur un match comme ça le dimanche à 21h alors que tu peux te taper un bon film ? En plus, le match était plié au bout de trois minutes, a-t-il déploré. Il ne faudrait pas non plus que des clubs pour qui le maintien est déjà fini nuise à la régularité du championnat. »