OM - Troyes : Sampaoli justifie l’absence de Kamara et sonne la révolte face au FC Nantes

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

L’OM a enregistré une précieuse victoire contre l’ESTAC hier à l’Orange Vélodrome. Sans briller, les hommes de Jorge Sampaoli s’en sont remis à un éclair de Dimitri Payet pour Pol Lirola en seconde période (1-0).

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, le coach de l’OM a dû justifier son choix de ne pas titulariser Boubacar Kamara (22 ans) dans son équipe de départ, lui qui connaît des négociations compliquées avec sa direction pour prolonger un contrat expirant en juin 2022. « C’était un choix purement sportif, a assuré Sampaoli. Sa situation contractuelle ne regarde que lui et le club. »

Le technicien argentin a poursuivi en sonnant la révolte de l’OM contre le FC Nantes mercredi à la Beaujoire pour le compte de la 16e journée de L1. « Dans une saison, il y a des fluctuations. Il y a une baisse de rendement collectif. Ça s’explique aussi parce qu’on a joué deux compétitions, a-t-il ajouté. On espère que cette baisse ne durera pas longtemps pour retrouver une équipe plus enjouée, qui crée plus d’occasions. Il faut se débarrasser de la peur et tenter de retrouver cette équipe qui nous a tous plu. »

📊Dimitri Payet est désormais impliqué sur 20 buts en 22 matchs de Ligue 1 sous Sampaoli (9 buts buts, 11 passes décisives). #TeamOM pic.twitter.com/250eRdW6Wx — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) November 28, 2021