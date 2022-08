OM : « Tudor a des couilles », Ménès se lâche sur le coach marseillais !

S'il n'est pas spécialement fan d'Igor Tudor et sa méthode depuis son arrivée à l'OM, Pierre Ménès a quand même souligné la prise de risques du nouveau coach marseillais dimanche soir face à Reims (victoire 4-1). Il l'a dit dans son langage fleuri sur son blog en vidéo :

« Il faut reconnaître un truc à Tudor : il a des couilles. Le mec est contesté, conspué par le public du Vélodrome à l'annonce de son nom... Et il commence son premier match en laissant Payet sur le banc. Le mec sait ce qu'il fait et c'est à mettre à son crédit. Derrière l'OM a fait un match très différent par rapport au jeu proposé par Sampaoli (…) C'est plus direct, ça se projette plus vite devant, il y a beaucoup de pressing ».