OM : Tudor a reçu deux bonnes nouvelles avant Lorient

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après avoir cédé sa place de dauphin au RC Lens, l'OM devra réagir à Lorient ce soir (20h45) pour ne pas voir les Sang et Or s'éloigner et l’AS Monaco revenir encore un peu plus sur ses pas. Pour ce faire, le duel face aux Merlus sera dirigé par Willy Delajod.

Il pourrait s’agir d’un heureux présage... qui a déjà arbitré l'OM à 3 reprises cette saison pour autant de victoires à Auxerre (0-2), à Nantes (0-2) et contre Ajaccio (1-2). Autre bonne nouvelle en vue pour l’OM : Lorient reste sur sept défaites face à lui en Ligue 1.

Selon Opta, c’est sa deuxième plus longue série de revers face à un même adversaire dans l’élite derrière les dix enregistrés face au PSG, entre mai 2013 et décembre 2020. L’OM est d’ailleurs l’équipe contre laquelle les Merlus ont le plus souvent connu la défaite en L1 (18).