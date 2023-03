OM : Tudor a un atout musclé qui échappe à l’OL et au RC Lens

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

« L’OL est-il trop gentil ? » Voila la question que c’est posée le quotidien régional Le Progrès en cette période de trêve internationale, histoire peut-être de mettre en lumière le manque de gnac des joueurs de Laurent Blanc cette saison. Il n’est évidemment pas ici question de taper sur le côté « réglo » des Gones mais d’évoquer un manque éventuel d’attrait pour les duels.

Avec deux rouges (directs) et 41 jaunes reçus en 28 journées, le club rhodanien est en effet l’un de ceux les moins sanctionnés par les arbitres cette saison. Seuls le RC Lens et le LOSC font mieux avec un seul joueur renvoyé prématurément aux vestiaires.

« On ne peut pas se plaindre de voir une formation être peu sanctionnée, mais quand Laurent Blanc parle d’expérience, faire la petite faute au bon moment, au bon endroit pour casser un contre en fait partie », analyse le site Olympique et Lyonnais. Un constat d’autant plus criant que l’OM, dauphin du PSG, est par exemple la troisième équipe de L1 la plus sanctionnée avec 380 fautes sifflées. L'AC Ajaccio et le RC Strasbourg dominent ce classement musclé.