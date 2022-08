OM : Tudor a vu un relâchement face à Brest mais donne de bons points à Payet et Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Son analyse du match

« C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On s'est créé quatre ou cinq situations dangereuses en première période, surtout sur notre côté gauche. Le problème, c'est que nous avons pensé que le match était fini. Et en Ligue 1, qui est un bon Championnat, tous les matches sont difficiles, surtout à l'extérieur. Le résultat est réaliste ».

Un problème physique en deuxième période ?

« Non, je ne pense pas. C'est vrai que nous avions l'air moins frais en seconde période. Mais on joue samedi prochain et nous allons prendre le temps de nous reposer et de bien nous préparer ».

Sur Dimitri Payet et Alexis Sanchez

« Ils ont évolué à un bon niveau. Ils ont donné le meilleur. Ce sont deux bonnes entrées. Ils ont essayé des choses ».