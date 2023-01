OM : Tudor annonce des nouvelles diverses pour Clauss et Payet et vend la mèche pour Malinovskyi

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le tirage Rennes en Coupe de France

"On aurait pu être plus chanceux mais on joue à la maison. Mais si on veut gagner la Coupe de France, il faut battre tout le monde. On n'a pas gagné depuis 30 ans et c'est un objectif."

Le point médical

"J'espère qu'Eric Bailly ne prendra pas une grosse sanction car ce n'était pas un geste volontaire. Pour le reste, on peut remplacer les autres postes sans problème. Samuel Gigot s'entraîne avec nous depuis un moment, pour Jonathan Clauss, on va voir. Dimitri Payet ne sera pas là mercredi."

L'arrivée de Malinovskyi

"Ruslan Malinovskyi était un objectif. J'espère que ça va vite se finaliser. C'est un joueur de qualité dans les 30 derniers mètres, il a un bon pied et une bonne qualité de jeu."

La suite du mercato hivernal

"Pour le reste, on verra si c'est un attaquant ou un soutien offensif."

Le match contre Troyes

"Hier (lundi), ils ont joué avec l'équipe B, ils veulent avoir tous les titulaires à disposition contre l'OM. Ce sera un match dur mais on veut continuer sur cette lancée."