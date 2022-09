OM : Tudor annonce un possible changement de système contre Francfort et met la pression à Sanchez

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Un possible changement de système

"Si le coach adverse me regarde, je pourrais dire qu'on peut jouer à quatre derrière, mais ce serait jouer contre moi. On verra si besoin en cours de route."

Sanchez

"J’attends beaucoup de lui, comme d’autres joueurs. L’équipe passe avant les individualités. Mais c’est sûr que j’ai des joueurs qui peuvent la différence demain."

Mbemba

"Il est suspendu aussi, en plus de sa blessure. Mais il devrait revenir pour Rennes. Ce n’est pas si grave, à priori. C’est un joueur fondamental pour nous. C’est un leader de l’équipe. Il fait un super début de saison. Je suis content que sa blessure ne soit pas si grave."

Balerdi

"Il n’est pas sorti (contre le LOSC) parce qu’il a mal joué, mais parce que j’avais peur qu’il soit exclu. Demain, il sera titulaire. Et je m’attends à un accueil positif de la part du public pour un joueur sensible, qui donne tout pour l’équipe et qui est un grand défenseur."

Francfort

"Je ne peux pas juger sur un match. C’est une équipe forte, avec de bons joueurs. On a analysé les derniers matchs, pour préparer notre rencontre. J’ai déjà mon équipe a préparé, je ne peux pas analyser tous les matchs de l’adversaire non plus."

Son message aux supporters

"J’invite les supporters à ce que ce soit une fête du football. Le match sera suivi à travers le monde, il faut vraiment que les supporters parviennent à soutenir le club et montrer que ce sont de bons supporters. Je suis sûr que ce sera le cas et j’espère qu’on parviendra à décrocher un bon résultat."

Propos retranscrits par RMC Sport.