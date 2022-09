OM : Tudor annonce un turnover face à Auxerre

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Grâce à un but de Pape Gueye au retour des vestiaires (49e), l’Olympique de Marseille s’est imposé ce mercredi sur le plus petit des scores contre Clermont (1-0), à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur olympien, Igor Tudor, a reconnu que son équipe avait baissé de régime physiquement après l’heure de jeu avant d’annoncer qu’il allait opérer un turnover lors du déplacement ce samedi sur la pelouse d’Auxerre.

"Il faudra sûrement faire tourner"

"C'est vrai mais c'est normal. Ce n'est pas tant le nombre de matchs mais le temps entre deux matchs. Le rythme est différent quand on a moins de temps de repos. Il faut travailler sur la mentalité des joueurs, il faut qu'on soit à 100% tout le temps. Je travaille sur ça, j'insiste. Mais c'est dur, il y a la chaleur, l'adversaire aussi qui peut faire de bons matches, on dépense beaucoup d'énergie dans notre système, qu'on évolue plus bas ou plus haut. Maintenant, le plus important, c'est le troisième match d'affilée (à Auxerre). Il faudra sûrement faire tourner un peu plus encore même si j'ai fait des changements déjà ce soir (mercredi)."

