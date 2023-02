OM : Tudor peste contre le calendrier avant Clermont et fait une annonce surprenante sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le point santé

« Nuno Tavares est forfait. Suite au match de Paris, on a deux ou trois autres joueurs que l'on doit observer demain pour savoir s'ils pourront tenir leur place. Bailly sera dans le groupe. On a d'autres joueurs performants à ce poste, il lui faura du temps pour retrouve le rythme car seulement l'entraînement n'est pas suffisant ».

Sur OM - PSG

« C'était un beau, un des meilleurs matchs que l'on ait fait. J'ai rarement senti une telle symbiose avec les supporters. En tant que coach, ça nous pousse à faire mieux ».

Sur le calendrier

« On ne joue pas la semaine prochaine, je ne comprend pas comment du coup pourquoi on joue samedi au lieu de dimanche. Cela fait trois matchs en six jours. Je comprends que ça soit pour les télés. On m'a dit qu'il décidaient aussi selon l'audience. Mais il faut respecter les joueurs. Ce sont eux qui font le spectacle, qui courent et se blessent parfois. Un jour de repos de moins, c'est une grosse différence. On verra si dans deux semaines, ça va se reproduire ».

Pas de turn-over pour Clermont

« Il y a de l'enthousiasme, on travaille la dessus. Demain on va se présenter avec l'équipe la plus forte sans turnover, il y aura 5 joueurs frais pour entrer en jeu. En ce moment, les joueurs sont en forme ».

L'OM favori à Clermont ?

« Il ne faut pas penser qu'on est favori, ce concept de favori pour moi n'existe pas. C'est avant tout donner la meilleure version de soi-même, on se concentrer sur nous uniquement, j'essaie de l'inculquer à mes joueurs ».

Sur sa carrière d'entraîneur

« J'ai arrêté ma carrière de joueur à 29 ans, donc j'ai commencé tôt à entrainer. Mais je pourrais aussi arrêter d'entrainer tôt du coup, car c'est très stressant ! Cela fait déjà 15 ans que j'entraîne ».