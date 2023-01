OM : le Mercato, le Clasico... Tudor s'agace et fait le point sur les blessés avant Monaco

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Sur le Mercato

« Je ne parlerai pas du mercato, ni des arrivées ni des départs, c'est encore en cours. Vous le saurez assez tôt. On a un match important samedi contre Monaco ».

Sur le Clasico en Coupe de France

« Vous ne voulez pas parler du match contre Monaco ? (agacé) Vous ne respectez pas l'importance de ce match, vous me parlez de mercato et du PSG, ça c'est votre actualité, pas la mienne. Il faut se concentrer sur ce match de samedi contre Monaco ».

Sur le choc face à Monaco

« A l'aller c'était un match étrange, on aurait pu le perdre ou faire match nul, il y a eu la blessure d'Amine... On a grandi depuis ce match, samedi on va affronter un adversaire du même niveau que nous (…) Monaco est une équipe très forte, physique, à tous les postes. Ca sera un gros test, en face ce sont des adversaires très fort ».

Le point santé

« Pau Lopez ? Ce n'est rien de méchant, on va évaluer la situation demain. Le retour de Jonathan Clauss ? On va voir demain, il se peut qu'il soit convoqué. Le point sur la convalescence d'Amine Harit ? Il est en récupération avec les docs, il travaille beaucoup ».

Sur Cengiz Ünder piston droit

« Quand un joueur se sent bien, peu importe son poste. On verra avec le retour de Clauss. Il y a beaucoup de concurrence, j'insiste auprès des joueurs qu'il faut qu'ils travaillent fort pour gagner leur place et ensuite pour la garder ».

Retranscription : compte Twitter du Phocéen.