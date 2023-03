OM : Tudor annonce 2 bonnes nouvelles avant Strasbourg et colle un taquet à l'arbitrage

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Rien de grave pour Ünder, Gigot de retour

"Ünder (qui n'a pas participé à l'entraînement du jour) a eu un peu de fièvre, Samuel Gigot est de retour dans le groupe. Pour le reste, tout le monde va bien..."

Ses choix en défense

"Samuel Gigot, on va voir s'il pourra être titulaire contre Strasbourg, car il n'a pas joué depuis un moment. Concernant Bailly et son absence dans le onze de départ à Rennes, c'est un choix technique."

Associer Sanchez et Vitinha en attaque

"Je choisi la solution qui selon moi me permet de gagner plus facilement. Je prend pleins de choses en considération, l'attaque, la défense, l'équilibre. Je cherche toujours la meilleure solution. On a beaucoup parlé de Sanchez cette saison. C'est un exemple d'exemplarité pour le groupe, il arrive toujours 3h avant le début de l'entraînement et a toujours envie de gagner."

Les difficultés à domicile

"Un joueur veut toujours donner le maximum quand il joue au foot. On n'y pense pas à ces difficultés rencontrées à domicile, ce sont plus les journalistes qui parlent de ça. Jouer à l'OM est quelque chose de spécial, ça peut peser sur les joueurs."

L'importance du repos après les 3 matches en une semaine

"On a eu l'occasion de déconnecter et de se reposer après Rennes. On a trois points à prendre dimanche, ils sont de plus en plus importants."

Les problèmes d'arbitrage

"La VAR, c'est utile, cela permet aux arbitres de faire un meilleur travail. Mais ce n'est pas toujours le cas. Même des enfants pouvaient voir qu'il y avait faute sur Sanchez face à Rennes. Il faut se réveiller en France sur ce genre d'erreurs."

Son comportement sur le bord du terrain

"Je suis plus tranquille qu'il y a 10 ans, j'essaye de rester lucide sur le bord du terrain. J'essaye de redonner de l'énergie à l'équipe quand ça va moins bien, de ne laisser filer aucun détails"