OM : Tudor bien parti pour conduire Marseille vers les sommets ?

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

L'OM s'est une fois encore imposé, hier soir, au stade Vélodrome. Confirmant que la formation d'Igor Tudor a des ressources, elle qui a terminé la rencontre à dix en parvenant à marquer un second but et en récoltant les trois points de la victoire. Avec deux succès à domicile, et un match nul à Brest le week-end dernier, les Marseillais se hissent déjà dans les hauteurs du classement.

Et il est donc intéressant de souligner cette statistique signée Opta, précisant que deux matches au Vel pour deux victoires, ce n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années. C'était avec Elie Baup et le club phocéen avait finalement terminé la saison en seconde position au classement.