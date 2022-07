OM : Igor Tudor chouchoute déjà Dimitri Payet

Tous les entraîneurs passés par l'OM depuis 2013 peuvent en témoigner : il faut savoir se mettre Dimitri Payet dans la poche pour réussir une belle saison. Pour y être parvenus, Marcelo Bielsa, André Villas-Boas ou Jorge Sampaoli ont vu leur équipe carburer au super. Mais Elie Baup, Rudi Garcia ou ce même Villas-Boas lors de sa deuxième saison peuvent témoigner que quand le Réunionnais lâche, c'est tout le collectif qui s'enraye.

Depuis son arrivée il y a deux semaines, Igor Tudor s'attache donc à caresser son meneur de jeu dans le sens du poil. Le Croate, que l'on dit intransigeant même avec les stars, a visiblement été bien briefé puisqu'il multiplie les gestes d'affection envers Payet. Hier, on le voit sur une vidéo diffusée par Guillaume Tarpi lui faire un gros câlin, une bise puis lui dire "C'est bon pour toi" en anglais. La préparation très physique de Tudor éprouve ses joueurs mais il fait son possible pour qu'ils ne lâchent pas, notamment son taulier.

Igor Tudor à Payet après l’entraînement : « This is good for you », avec le bisou qui va bien. #TeamOM pic.twitter.com/7QpXjHy4YE