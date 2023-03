OM : Tudor effraie un champion du monde 98

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dimanche soir, l'OM a dû s'employer pour battre le Stade de Reims (2-1) et mettre un terme à sa série de 16 matches sans défaite. Pour cela, les Olympiens ont développé leur jeu tout en intensité en première période avant de baisser le pied en seconde mais de demeurer suffisamment solides pour repartir de Delaune avec les trois points. Et cela, ils le doivent aux entraînements à l'italienne d'Igor Tudor. Des séances tellement physiques qu'elles effrayent Thierry Henry, qui a déclaré au micro de Prime Vidéo après la victoire de dimanche :

« Quand tu as un joueur comme Alexis Sanchez capable de faire la différence… contre Monaco aussi il avait mis un coup franc. Il est toujours là en train de presser, de prendre la profondeur, de récupérer les ballons, d’ aider les milieux de terrain. J’ai bien noté ce que nous a dit Tudor sur la Ligue 1 par rapport au championnat Italien. Ici les joueurs sont plus physiques et capables de faire mal dans la transition parce que ça part très vite. Il nous a aussi dit que pour jouer comme ça il faut s’entraîner comme ça… J’aimerai bien assister aux séances d’entraînement de Tudor, mais peut être pas les faire (rires) car pour courir comme ça et faire du marquage individuel sur tout le terrain… »