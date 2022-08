OM : Tudor et Clauss se rejoignent au sujet de Sanchez

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Lors du large succès ce dimanche de l'Olympique de Marseille dans le derby du Sud face à l'OGC Nice (3-0), Alexis Sanchez a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot olympien. D'abord d'une frappe puissante du pied droit puis en reprenant du même pied à bout portant une frappe de Nuno Tavares repoussée par Kasper Schmeichel.

"On est content de l'avoir"

Après la rencontre, Igor Tudor et Jonathan Clauss se sont montrés dithyrambiques envers l'attaquant chilien. "Le coach prépare toujours le match, fait des recommandations. Mais au final, ce sont les joueurs qui décident du match. Je suis chanceux d'avoir des joueurs de talent. Alexis Sanchez a de la qualité. On est content de l'avoir", a déclaré l'entraîneur de l'OM. "La frappe que met Alexis Sanchez, c'est la grande classe. La mettre là où il la met... Mais je pense que sur dix actions, il la met neuf fois ici et c'est ça qui fait la différence sur les grands attaquants et on est très content de l'avoir", a lui confié l'ancien joueur du RC Lens au sujet d'Alexis Sanchez.

Pour résumer Après la victoire ce dimanche de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'OGC Nice (3-0), Igor Tudor et Jonathan Clauss n'ont pas cachés leur joie d'avoir Alexis Sanchez à leurs côtés.

Fabien Chorlet

Rédacteur