OM : Tudor et ses Marseillais égalent un prestigieux record

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

On est loin, très loin même, des critiques et des doutes du début de saison. A l'époque, Igor Tudor, l'entraîneur olympien, ne rassurait personne et les observateurs, paraît-il avisés, du football français ne lassaient pas beaucoup de chances à sa formation. Résultat, l'OM est aujourd'hui installé sur le podium de la L1, peut encore rêver au titre, derrière le PSG et le RC Lens, et vient de sortir le Stade Rennais en 16e de finale de la Coupe de France.

Comme le rappelle justement Opta, les Marseillais ont signé face aux Bretons leur 8e succès consécutif. Une série rare puisque depuis l'ère professionnelle, ça ne leur est arrivé qu'à huit reprises. La passe de neuf, lors de la prochaine journée face à l'AS Monaco, et ce serait un nouveau record.