OM : Tudor évoque la course au titre avec le PSG et est obnubilé par Mbappé

Lundi, Igor Tudor a accordé un long entretien au journal L'Equipe, qui l'a publié ce mercredi dans son édition du jour. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a notamment évoqué la course au titre avec le Paris Saint-Germain.

"Mbappé est le plus fort au monde"

"Regardez-vous la deuxième place, ou aussi un peu la première ? Si je dis qu'on regarde aussi la première, ils vont dire : "alors lui, il regarde la première !" Si je dis qu'on ne la regarde pas, ils diront : "quoi, il ne la regarde pas ?", a regretté le technicien croate avant de s'exprimer plus longuement sur le PSG et Kylian Mbappé, qu'il estime être le meilleur joueur du monde.

"S'ils veulent gagner, ils gagnent. Après, il y a Kylian Mbappé. J'ai un immense respect pour Lionel Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du foot, Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd'hui Mbappé est le plus fort au monde et l'équipe n'est pas du tout la même avec ou sans lui. D'ailleurs, quand il n'était pas là, on les a battus. Ensuite, avec lui, et avec une autre motivation de leur part, ils ont gagné. Ils décident, toujours. C'est un championnat relevé, où tu dois lutter pour chaque point. On va essayer de tout gagner et on verra où cela nous mène."

Pour résumer Dans une interview accordée à L'Equipe, le coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, s'est livré sur les sujets chauds qui entourent le club phocéen et notamment la course au titre avec le Paris Saint-Germain.

