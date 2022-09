OM : Tudor furax, Longoria a dû recadrer le chouchou des supporters !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Mattéo Guendouzi devrait enchaîner pour la réception du LOSC. Alors qu’Igor Tudor entend procéder à un large turnover face aux Dogues (21h), le milieu de terrain de l’OM est annoncé titulaire dans L’Équipe du jour. Il faut dire que l’intéressé a su se montrer très utile depuis le départ de Jorge Sampaoli.

Pourtant, la relation entre Guendouzi et le nouveau coach de l’OM laissait à désirer dès leurs premiers contacts au cœur de l’été. Après un geste d’humeur à la mi-temps du match amical contre l’AC Milan (0-2, 31 juillet), il avait montré ostensiblement son agacement ce jour-là.

Ce coup de sang n’aurait pas plu à Tudor, selon L’Équipe et qui aurait valu à l’ancien joueur d’Arsenal d’être recadré en personne par Pablo Longoria. Depuis, le coach de l’OM l’a nommé vice-capitaine derrière Dimitri Payet et Valentin Rongier et en a fait l’un de ses relais majeurs.