OM : Tudor imite déjà Bielsa et Sampaoli

Dans un stade Vélodrome une nouvelle fois à guichets fermés, l'OM n'a pas tremblé pour ses retrouvailles avec la Ligue 1 ! Pour leur reprise après plusieurs semaines de trêve, les Olympiens ont infligé une véritable correction au Toulouse FC (6-1), ce jeudi soir, pour le compte de la 16e journée du championnat. Un succès qui permet à l'OM de retrouver le podium, et de se classer 3e avec 33 points pour terminer l'année 2022.

Après cette large victoire, Igor Tudor a encore un peu plus prouvé sa valeur. En effet, le technicien croate de l'OM compte maintenant 33 points après 16 journées de Ligue 1. Avant lui, seuls Marcelo Bielsa (35) et Jorge Sampaoli (34) avaient fait mieux au même stade au XXIe siècle, comme relevé par @Statsdufoot. En championnat cette saison, l'OM c'est 10 victoires, 3 nuls et 3 défaites.