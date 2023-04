OM : Tudor lance un message à Payet et Guendouzi... ainsi qu'au RC Lens !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Concernant le match, Igor Tudor estime qu'il s'agissait de « l’une des meilleures performances de la saison » : « Si je peux faire une belle blague, la victoire est plus belle comme ça, en souffrant. Mais pour moi le plus important c'est notre performance dans son ensemble. Ça aurait pu faire 4 ou 5-0 pour nous », a glissé le Croate, qui a vu du mouvement et beaucoup d'occasion avec un « scénario incroyable ». « On aurait peut-être perdu ce match il y a un mois. On est tous impliqué. Ce genre de matchs fait du bien aussi au niveau de l'état d'esprit ».

Le technicien a notamment salué la performance des entrants : « Guendouzi et Payet ont beaucoup apporté, de l'orgueil, de la qualité. Je suis très heureux de leur apport ». Il a également rassuré sur la blessure de Ruslan Malinovskyi, absent au coup d'envoi : « Je pense que c'est l'histoire de 2-3 jours ».

Si Igor Tudor n'a pas voulu se mouiller dans la course au titre face au PSG (« Il reste cinq matches et 15 points à distribuer, c’est difficile mais dans le football on ne sait jamais »), l'entraîneur phocéen était surtout tourné vers la finale face au RC Lens la semaine prochaine à Bollaert. « Je ne changerai pas ma manière de jouer. C'est trop tard dans la saison. À l'aller, les deux équipes avaient fait un grand match. Je pense qu'on méritait de l'emporter. Ce sera quoi qu'il arrive un match difficile ».

Pour résumer En conférence de presse, après le renversant OM - AJ Auxerre (2-1), Igor Tudor a évoqué la victoire phocéenne, les entrées de Payet et Guendouzi, l'état de santé de Malinovskyi, la course au titre et le choc à venir contre le RC Lens.

