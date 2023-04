OM : Tudor lance une attaque et se fait reprendre de volée à Lorient !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Igor Tudor ne s’est pas fait que des amis hier à Lorient. Au sortir d’un match nul cadenassé et frustrant sur le plan comptable et du spectacle (0-0), l’entraîneur de l’OM n’a pas été tendre avec le niveau de jeu des Merlus et de la Ligue 1 en règle générale. «

Lorient ne voulait pas jouer, a lancé l’entraîneur de l’OM. Ils ont défendu en bloc bas et ont tenté de piquer sur les contres. C’est un match typique du foot français. » Invité à réagir sur la chaîne L’Équipe, Régis Le Bris ne s’est pas laissé marcher sur les pieds.

« Je n’en pense pas grand-chose, a-t-il affirmé. Chaque équipe a son histoire et on a réussi à faire déjouer Marseille. C’était notre principal enjeu dans la mesure où, à l’aller (3-1), ils nous avaient vraiment mis en difficulté, sur les côtés notamment. Donc là, aujourd’hui, il fallait répondre à ce rapport de force avec un effectif un peu chamboulé. Il fallait qu’on construise quelque chose de nouveau. On l’a construit. Et je remarque que ça a provoqué de la frustration chez l’adversaire. »