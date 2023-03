OM : Tudor ne tient pas sa promesse, Guendouzi hausse le ton !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Après un début de saison tonitruant, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi, est peu à peu rentré dans le rang durant la saison. Cela s'explique en partie parce que l'ancien Lorientais, milieu défensif de formation, joue plus milieu offensif avec la concurrence de Valentin Rongier et Jordan Veretout.

Podcast Men's Up Life

"Guendouzi aimerait simplement jouer la plupart du temps à son poste comme la promesse lui a été faite"

Interrogé par La Provence, un proche de Mattéo Guendouzi a confié qu'il aimerait que l'entraîneur olympien, Igor Tudor, tienne sa promesse qu'il lui a été faite, c'est-à-dire plus jouer milieu défensif. "Il ne lâche pas et reste affûté physiquement. (...) Il aimerait simplement jouer la plupart du temps à son poste comme la promesse lui a été faite, un poste où il a ses habitudes, ses réflexes et où il a su se montrer performant."

L’entourage de Guendouzi : « il ne lâche pas et reste affûté physiquement (..) Il aimerait simplement jouer la plupart du temps à son poste comme la promesse lui a été faite, un poste où il a ses habitudes, ses réflexes et où il a su se montrer performant. » #TeamOM… https://t.co/r61mjBJeq0 pic.twitter.com/Wri9JVpHIO — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 16, 2023

Pour résumer Par la voix d'un proche, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi, a partagé son regret qu'Igor Tudor ne tienne pas sa promesse sur le poste à lequel il le fait jouer.

Fabien Chorlet

Rédacteur