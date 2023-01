OM : Tudor pense son équipe meilleure que Lorient, espère Payet mais fait une croix sur Clauss

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Il ne craint pas Lorient

"Nous allons jouer face à une équipe qui propose un bon football, mais on est meilleurs qu'eux. On veut gagner, on est 12 au Vélodrome. On va encore faire un gros match et je pense que l'on va gagner ! Troyes, c'était un très bon match, aussi bien défensivement qu'offensivement. On a un nouveau défi demain face à Lorient, on ne doit pas baisser la garde. C'est vrai que nous faisons un beau parcours mais on n'est même pas à la moitié du championnat, on doit se concentrer sur nous-mêmes. J'espère que Lorient ne va pas nous poser trop de problèmes, C'est une bonne équipe de contre, l'équipe la plus forte de ces derniers matches. On doit tout donner dès le début."

Clauss absent, Payet peut-être présent

"Clauss peut jouer à droite comme à gauche, c'est un joueur de haut niveau. Il ne sera pas dans le groupe pour le match de demain face à Lorient. Dimitri (Payet) s'est entrainé avec le groupe."

Le mercato

"Les prêts ? C'est un vaste choix. Ce sont des choix des joueurs et du club... Cela dépend du championnat, le but est de jouer."