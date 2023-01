OM : avant Nantes, Tudor parle de Clauss, Sanchez et Vitinha

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Clauss et Lopez de retour

"Jonathan Clauss sera dans le groupe, pareil pour Pau Lopez, je pense. On est contents de ça. Avec tous les matches qui vont s'enchaîner, c'est important."

La fin du mercato

"Je l'ai déjà dit, aucun coach n'aime le mercato. Celui de janvier, je l'ai vécu de manière tranquille. J'ai confiance en Longoria. Je suis content du travail fait. Il reste peu de temps mais un joueur en plus ou en moins, ça peut retirer ou donner un plus. Vitinha ? Je ne peux rien dire. On travaille sur un attaquant mais je ne peux pas dire de nom en particulier. Il reste peu d'heures mais même si ça ne se fait pas, on fera avec ce que l'on a."

La polémique sur le pénalty non sifflé contre Monaco

"On veut continuer sur le terrain, on ne veut pas penser aux aspects extérieurs."

Sanchez, incroyable face à l'ASM

"C'était l'un de ses meilleurs matches. Il fait partie des joueurs qui veulent pousser pour faire la différence. Il veut toujours plus, il arrive 2h avant l'entraînement et repart 2h après. C'est rare d'avoir ce genre de comportement."

L'importance de la vidéo

"On a une bonne équipe qui travaille sur les vidéos. Collectives ou individuelles. C'est important d'avoir cette technologie. Je pense que dans le futur, on en aura de plus en plus."