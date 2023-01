OM : Tudor peut le critiquer, Bamba Dieng est intouchable

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Peut-être l'avez lu sur notre site samedi, après la victoire de l'OM sur Hyères en 32es de finale de la Coupe de France. Igor Tudor, l'entraîneur marseillais, si il s'était félicité du match de son attaquant, Bamba Dieng, avait également insisté sur le fait qu'il aurait pu marquer plus de buts.

Certes. N'en demeure pas moins vrai, et comme le souligne Opta, que Dieng répond présent à chaque fois que Tudor lui accorde sa confiance. En effet, l'attaquant n'a été titularisé que deux fois cette saison. Et deux fois il a marqué. Contre Strasbourg et face à Hyères. Et si l'entraîneur de l'OM tentait la règle de trois ?