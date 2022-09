OM : Tudor prévient Tottenham avant les débuts en Champions League

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Demain, l'OM retrouve la Champions League après deux campagnes catastrophiques qui l'ont vu perdre 11 fois sur 12, et même 14 fois sur 15 si l'on prend en compte l'édition 2012. Les Marseillais débarquent donc sur la pointe des pieds au Tottenham Hotspur Stadium mais avec néanmoins une certaine ambition, comme l'a expliqué leur entraîneur, Igor Tudor, en conférence de presse ce mardi. Un Tudor qui retrouvera sur le banc en face un ancien coéquipier à la Juventus, Antonio Conte.

« Quand je suis arrivé à la Juventus, je n’avais que 20 ans. C’était l’un de mes exemples. Après, quand j’ai commencé à vouloir devenir coach, il m’a ouvert des portes. Maintenant, c’est l’un des meilleurs du monde. Si on avait préparé le match ici, Antonio aurait tout vu, parce qu’il fait toujours ça. Il y aurait eu des caméras, donc c’est mieux d’avoir préparé le match à Marseille ce matin. On a beaucoup de solutions. Tottenham est là pour gagner. Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu’il peut arriver. On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade. Demain, on veut être une équipe sérieuse. »