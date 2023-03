OM : Tudor privé de Mbemba pour un match piège ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Les supporters de l'OM n'ont pas attendu la réception de Paris (0-3) il y a dix jours pour savoir combien Chancel Mbemba, suspendu ce soir-là, est important pour leur équipe. Le défenseur central congolais, arrivé libre l'été dernier après son expérience à Porto, est l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1 et il se mue régulièrement en buteur. Hélas, il faudra certainement faire sans lui le 31 mars prochain, à l'occasion de la réception de Montpellier. En effet, il a été sélectionné pour les deux matches du Congo contre la Mauritanie en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les 24 et 29 mars. Pas sûr qu'il puisse enchaîner deux matches en trois jours...

C'est d'autant plus ennuyeux que Montpellier n'en finit plus de prendre des points depuis que Michel der Zakarian y est revenu (10 points sur 12). En outre, on connaît de MDZ, qui a grandi à Marseille : garer le bus devant ses buts et attendre le moment propice pour placer un contre meurtrier. La présence de Mbemba, toujours vigilant défensivement et prêt à apporter le surnombre en attaque, aurait été précieuse...