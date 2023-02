OM - PSG : Tudor réagit aux blessures de Neymar et Mendes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM est sur un Nuage ! Hier soir, les Phocéens se sont imposés contre le TFC (3-2) à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Un succès super important pour les Marseillais qui reviennent à 5 points du PSG avant de les affronter dans le Classico dimanche. Un choc que deux cadres parisiens devraient manquer, Neymar (entorse à une cheville) et Nuno Mendes (petite distension du ligament interne du genou droit).

Des blessures qui n’ont pas échappé au coach de l’OM, Igor Tudor, « Bien sûr que c’est un match spécial, c’est bien. On a gagné en Coupe. Ça nous a donné de la confiance. Je ne sais pas qui sera en face à cause des blessures mais on doit répéter ce genre de performance. On doit récupérer un petit peu et ensuite préparer de la meilleure manière possible le prochain match. », a commenté le technicien croate hier soir.