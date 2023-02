OM : Tudor reçoit un renfort de taille pour booster la fin de saison

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM n’a plus que cinq petits points de retard sur le PSG au classement de Ligue 1. Après la défaite des Parisiens hier à Monaco (1-3), les Marseillais n’ont en effet pas raté le bon wagon en s’imposant petitement à Clermont en soirée (2-0). Un bémol est venu assombrir le succès des Olympiens : la blessure de Samuel Gigot. Le défenseur central a pris une grosse semelle - involontaire - sur sa cheville droite, en cherchant à intervenir sur une frappe de Aïman Maurer (45e+1).

Bailly de retour pour de bon ?

L’ancien joueur du Spartak Moscou est sorti sans pouvoir poser le pied au sol tenu par deux membres du staff. « On espère que ce ne sera pas trop sérieux, a affirmé Igor Tudor sans plus de précision. On est dans l’attente. » Heureusement pour lui, le coach de l’OM peut compter sur un renfort de taille pour suppléer Gigot : Eric Bailly.

Après avoir purgé sept matches de suspension, l’Ivoirien a fait un retour correct hier après cinq semaines d’absence. Son entrée, comme celles de Chancel Mbemba ou de Issa Kaboré ont permis de sécuriser la défense marseillaise. La présence de Bailly pourrait la soulager encore longtemps.

