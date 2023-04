OM : Tudor s'est mis un détracteur pro-PSG dans la poche

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

A plusieurs reprises cette saison, Igor Tudor a montré à quel point il savait s'amuser. Mais le plus souvent, il montre son côté sérieux, froid, concentré. Dimanche soir, après le deuxième but de son équipe à Lyon (2-1), le Croate s'est bien lâché, avant d'en faire de même au micro de Prime Vidéo. Des moments qui ont plu à Jérôme Rothen. L'ancien joueur du PSG devenu consultant pour RMC est généralement très critique envers l'OM. Mais hier, au moment de commenter la victoire marseillaise au Groupama Stadium, il n'a eu que des compliments à la bouche.

"Tudor devient très solide à la tête de l’OM"

« Plein de choses m’ont marqué. Dans le comportement de Tudor, je le trouve plus ouvert, plus sympathique aujourd’hui. Dans les relations, je trouve qu’il est de plus en plus présent auprès de ses joueurs. Tu sens qu’il y a une vraie union. Je ne dis pas qu’ils étaient en conflit. Mais on se rappelle du début de saison et de ses méthodes. Il était dur, un peu trop dur pour certains dans le vestiaire. Je pense qu’il s’est un peu allégé de ce côté-là. Et derrière, les résultats de l’OM font qu’il parait plus décontracté. Dans les interviews, je le trouve beaucoup plus relâché. J’ai eu des doutes sur lui. Mais dans un gros match comme ça où ils étaient attendus, Tudor a fait plus attention à l’équilibre de l’équipe. Kaboré a permis d’assurer un équilibre sur son côté droit. Veretout et Rongier ne sont pas allés s’incorporer dans la ligne d’attaque ou sur les côtés. Les défenseurs restent aussi à leurs places. J’ai trouvé un OM conquérant, très solide, spectaculaire par moments. Je trouve qu’il y a une évolution. Je voulais mettre en avant la réflexion de Tudor qui devient très solide à la tête de l’OM. »

Raphaël Nouet

Rédacteur