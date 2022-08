OM : Tudor tend la main à ses joueurs et aux supporters après Nice

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Sifflé par une partie du Vélodrome contre l'AC Milan (0-2), le Stade de Reims (4-1) et le FC Nantes (2-1), Igor Tudor est parti avec une cote très basse auprès des supporters. La faute à une campagne de pré-saison calamiteuse, au fait qu'il succède au populaire Jorge Sampaoli ou encore qu'il se soit pris le bec avec plusieurs joueurs. Mais les bons résultats de ce début de saison vont peut-être inciter les siffleurs à revoir leur jugement. En tout cas, Tudor leur a tendu la main en leur dédiant la victoire à Nice, à laquelle ils n'ont assister en raison d'un décret préfectoral.

« Je suis satisfait, a-t-il déclaré au micro d'Amazon après le succès à l'Allianz Riviera. Je félicite mes joueurs. On a fait un grand match. Ce n'est jamais facile face à des adversaires de ce niveau. On va préparer Clermont maintenant. L'absence des supporters marseillais ? Cette victoire est pour eux. En tant que coach, on veut toujours les satisfaire. Notre victoire est importante mais on peut encore gagner dans trois jours face à Clermont. »