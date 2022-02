OM : turn-over, Milik, Clermont, Sampaoli a des choses à dire

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le jeu à domicile

"A domicile, les équipes laissent moins d'espaces c'est plus difficile pour nous, on a du mal à briser les blocs de certaines équipes. On travaille sur ça. L'adaptation de notre équipe qui est nouvelle est aussi à prendre en compte, le temps dira quand l'équipe sera consolidée totalement."

Du mal face aux petits

"Je ne peux pas dire comment car on a perdu des points contre Metz et Troyes à domicile. On a du mal à briser les blocs de ces équipes. On va devoir récupérer ces points en première partie de saison. Mais on est une équipe encore neuve avec un besoin d'adaptation. On doit faire au mieux à chauqe match pour continuer sur notre lancée."

Qarabag

"En tant qu'entraîneur on aimerait pouvoir profiter d'autres matchs que celui-là. On a eu peu de match où on n'a pas contrôlé ou dominé le match comme Lille ou la deuxième période contre Lyon. Le match contre Qarabag c'est un peu ça, c'est une défaite collective car on a été dépassé par l'adversaire. On a gagné grâce à des individualités mais pas grâce à collectif et c'est pour cela que l'on a souffert."

Une année à Marseille

"J'ai presque fini la première année à Marseille et à l'OM. J'ai bien intégré ce qu'est cette ville, ce club et ce qu'attendent les supporters. Cela amène une pression en plus car il faut être acteur à Marseille. Je suis heureux de cette année et un peu préoccupé quand je n'arrive pas à donner à la ville ce qu'elle attend. Mon défi c'est que tout le monde s'identifie à Marseille."

La frustration de certains joueurs (dont Milik)

""Le football c'est la polémique, on n'est jamais satisfait et les choses changent tout le temps. Tout le monde sa perception rapidement dans le foot. Il faut toujours trouver un nom pour avoir une polémique. En tant qu'entraîneur je cherche à ce que l'équipe fonctionne et parfois on a besoin du collectif quand des joueurs ne répondent pas aux attentes. Il faut avoir le contrôle du jeu, développer notre idée du jeu pour ne pas avoir de défaite comme contre Nice."

Milik remplacé et agacé contre Qarabag

"J'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit qu'il devait être heureux. Il a marqué deux buts, l'OM a gagné, il doit aussi être heureux parce qu'un partenaire est entré à sa place. On a l'impression que les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. L'équipe a gagné même si elle n'a pas bien joué, donc il doit être heureux... S'il ne l'est pas, il faut lui demander pourquoi et il devrait en parler avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi."