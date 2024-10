OM : le manager arbitre se paye Mehdi Benatia

Même trois semaines après les faits, la polémique née des propos de Mehdi Benatia lors de l'Olympico n'est pas retombée. Dimanche, RMC a contacté le manager des arbitres, Armand Delerue. Sans surprise, l'ancien sifflet a défendu sa corporation, estimant que les paroles du conseiller du président de l'OM, à la mi-temps et à la fin du match remporté à Lyon (3-2) à l'encontre de Benoît Bastien, ne servait personne.

"D'un point de vue général, ces sorties font énormément de mal aux hommes qui sont derrière les arbitres, à partir du moment où on attaque la probité et l'honnêteté des hommes. Vous faites des dégâts, mais vous en faites également dans le foot amateur. Nous n’avons rien à cacher, nous sommes ouverts à la discussion. Critiquez nos décisions si vous le voulez, parlons football, parlons technique d’arbitrage, mais n’attaquons pas les hommes et les femmes derrière les sifflets."